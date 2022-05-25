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РФ не оставила Финляндии и Швеции другого выбора, как вступить в НАТО, - Бербок

Фото: Анналена Баербок, глава МИД Германии (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО никогда не планировалось. Однако Россия не оставила им другого выбора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок во время брифинга.

По ее словам, Россия изменила ситуацию в Балтийском регионе, частью которой когда-то была.

"В Балтийском регионе, где мы десятилетиями полагались на диалог с Россией и региональное сотрудничество, сейчас настал поворотный момент в политике безопасности. Никогда не планировалось, что Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО, но россия не оставила им другого выбора", - сказала Бербок.

Она назвала эти два государства "настоящим достоянием альянса". Министр заверила, что Германия предпримет все возможное, чтобы поддержать на этом пути своих партнеров.

"После десятилетий очень тесного сотрудничества этот трогательный исторический шаг также означает, что Северная Европа растет вместе с точки зрения политики безопасности", - добавила Бербок.

Напомним, Россия запланировала развернуть дополнительные силы из-за желания Финляндии и Швеции вступить в НАТО.

Кроме того, руководитель Кремля Владимир Путин назвал ошибкой вступление Финляндии в НАТО.

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