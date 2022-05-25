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РФ не залишила Фінляндії та Швеції іншого вибору, як вступити в НАТО, - Бербок

Фото: Анналена Баербок, глава МЗС Німеччини (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО ніколи не планувався. Проте Росія не залишила їм іншого вибору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок під час брифінгу.

За її словами, Росія змінила ситуацію в Балтійському регіоні, частиною якої колись була.

"У Балтійському регіоні, де ми десятиліттями покладалися на діалог з Росією і регіональне співробітництво, зараз настав поворотний момент в політиці безпеки. Ніколи не планувалося, що Швеція і Фінляндія приєднаються до НАТО, але Росія не залишила їм іншого вибору", - сказала Бербок.

Вона назвала ці дві держави "справжнім надбанням Альянсу". Міністр запевнила, що Німеччина зробить все можливе, щоб підтримати на цьому шляху своїх партнерів.

"Після десятиліть дуже тісної співпраці цей зворушливий історичний крок також означає, що Північна Європа зростає разом з точки зору політики безпеки", - додала Бербок.

Нагадаємо, Росія запланувала розгорнути додаткові сили через бажання Фінляндії та Швеції вступити до НАТО.

Крім того, керівник Кремля Володимир Путін назвав помилкою вступ Фінляндії до НАТО.

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