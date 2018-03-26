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В РФ останутся украинские консулы для помощи политзаключенным, - Геращенко

НовостиПолитика    26.03.2018 - 19:28
Фото: Ирина Геращенко (УНИАН)
Фото: Ирина Геращенко (УНИАН)

Сегодня Украина приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов

В России останутся украинские консулы для помощи политзаключенным.  Об этом заявила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

"Наши дипломатические отношения с РФ сведены к минимуму, послов давно нет. Высылка дипломатов будет иметь обратную мгновенную реакцию, из РФ вышлют в первую очередь наших немногочисленных действующих дипломатов и консулов. Это усложнит работу тех нескольких консулов, которые останутся, увеличит на них нагрузки и затруднит доступ к политзаключенным, разбросанных по тюрьмам Сибири и всей РФ", - сообщила она.

Кроме того, она отметила, что сегодня обсуждался вопрос доступа к украинским политзаключенным, как работать и поддерживать их в новых реалиях. Геращенко отметила ,что Украина должна очень ответственно к этому относиться.

 

Шановна Nastya Stanko запитує мене, чи суперечить висилка російських дипломатів з України моєму вчорашньому посту, що...

Опубліковано Iryna Gerashchenko 26 березень 2018 р.

Напомним, сегодня Украина приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов в ответ на химическую атаку в Солсбери (Великобритания), связанную с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

При этом ранее ранее Геращенко заявляла, что Украина не высылает из страны российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля в Великобритании из-за украинских политзаключенных в тюрьмах РФ. 

Дело Скрипаля: российских дипломатов высылают из ряда стран (обновляется) Российские дипломаты, которых высылает Украина, работают на спецслужбы РФ, - МИД
Теги публикации: Ирина Геращенко, Российская Федерация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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