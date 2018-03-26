У РФ залишаться українські консули для допомоги політв'язням, - Геращенко

Сьогодні Україна прийняла рішення про видворення з української території 13 російських дипломатів

У Росії залишаться українські консули для допомоги політв'язням. Про це заявила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко.

"Наші дипломатичні відносини з РФ зведені до мінімуму, послів давно немає. Висилка дипломатів буде мати зворотну миттєву реакцію, із РФ вишлють в першу чергу наших нечисленних діючих дипломатів і консулів. Це ускладнить роботу тих кількох консулів, які залишаться, збільшить на них навантаження і ускладнить доступ до політв'язнів, розкиданих по тюрмах Сибіру і всієї РФ", - повідомила вона.

Крім того, вона зазначила, що сьогодні обговорювалося питання доступу до українських політв'язнів, як працювати і підтримувати їх у нових реаліях. Геращенко зазначила ,що Україна має дуже відповідально до цього відноситись.

Шановна Nastya Stanko запитує мене, чи суперечить висилка російських дипломатів з України моєму вчорашньому посту, що... Опубліковано Iryna Gerashchenko 26 березень 2018 р.

Нагадаємо, сьогодні Україна прийняла рішення про виселення з української території 13 російських дипломатів у відповідь на хімічну атаку в Солсбері (Великобританія), пов'язану з отруєнням колишнього шпигуна Сергія Скрипаля.

При цьому раніше Геращенко заявляла, що Україна не висилає з країни російських дипломатів у відповідь на отруєння Скрипаля у Великобританії через українських політв'язнів у тюрмах РФ.