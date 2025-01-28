РФ оснастила авиабазу "Миллерово" новыми ангарами, укрытиями и ПВО: снимки со спутника

Российские солдаты решили усилить охрану авиабазы "Миллерово", что в Ростовской области. Там были замечены новые укрытия и ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Судя по спутниковым снимкам Россия устанавливает на авиабазе новые системы ПВО и строит ангары для самолетов. На авиабазе появились новые позиции ПВО С-300 и С-400, которых там не было еще в октябре прошлого года, на месте открытых стоянок самолетов построены или строят ангары.

Кроме этого спутниковые снимки зафиксировали строительство ангаров на авиабазе Бельбек в оккупированном Крыму и на аэродроме Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае.

Атака на авиабазу "Миллерово"

Напомним, ранее мы писали о том, что в Ростовской области вечером 23 декабря сообщают о взрывах в районе аэродрома "Миллерово". Россияне пожаловались на атаку дронов.