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РФ оснастила авиабазу "Миллерово" новыми ангарами, укрытиями и ПВО: снимки со спутника

Вторник 28 января 2025 19:41
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РФ оснастила авиабазу "Миллерово" новыми ангарами, укрытиями и ПВО: снимки со спутника Иллюстративное фото: РФ оснастила авиабазу "Миллерово" новыми ангарами и ПВО (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российские солдаты решили усилить охрану авиабазы "Миллерово", что в Ростовской области. Там были замечены новые укрытия и ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Судя по спутниковым снимкам Россия устанавливает на авиабазе новые системы ПВО и строит ангары для самолетов. На авиабазе появились новые позиции ПВО С-300 и С-400, которых там не было еще в октябре прошлого года, на месте открытых стоянок самолетов построены или строят ангары.

Кроме этого спутниковые снимки зафиксировали строительство ангаров на авиабазе Бельбек в оккупированном Крыму и на аэродроме Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае.

Атака на авиабазу "Миллерово"

Напомним, ранее мы писали о том, что в Ростовской области вечером 23 декабря сообщают о взрывах в районе аэродрома "Миллерово". Россияне пожаловались на атаку дронов.

Также об атаке на "Миллерово" заявлялось 5 января этого года. Тогда сообщалось об атаке неизвестных дронов на российский аэродром.

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