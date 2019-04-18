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У РФ опублікували список заборонених для ввезення з України товарів

Новини » Політика    18.04.2019 - 14:22
У РФ опублікували список заборонених для ввезення з України товарів
Фото: Дмитро Медведєв (government.ru)

Згідно документу, вводиться заборона на імпорт паперу, картону, трубної продукції, а також одягу

В Російській Федерації опублікували текст постанови, яка розширює санкції у відношенні України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду РФ.

Згідно з документом, вводиться заборона на імпорт з території України паперу, картону, деяких видів трубної продукції, а також одягу (костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, спідниці, брюки, комбінезони з нагрудниками і лямками, бриджі та шорти (крім купальних) жіночі або для дівчаток).

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія з 1 червня 2019 розширить санкції проти України і обмежить експорт вугілля. За словами прем'єр-міністра Дмитра Медведєва, буде заборонений імпорт української продукції машинобудування, легкої промисловості, металообробки. Він також зазначив, що вартість цього імпорту в 2018 році склала 250 млн доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія заборонила експорт нафти і нафтопродуктів в Україну. За словами російського прем'єра, Москва змушена захищати свої інтереси і прийняти відповідні заходи.

Зазначимо, 21 березня вступили в силу розширені санкції України проти Росії. Зокрема, були введені санкції проти осіб і компаній, щодо яких раніше застосували обмеження Євросоюз, США та Канада. Також на підставі пропозицій НБУ продовжені санкції проти чотирьох банків з російським капіталом.

 

 

 

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