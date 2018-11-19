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Россия запустила первую нитку "Турецкого потока"

Новости » Энергетика    19.11.2018 - 15:16
Россия запустила первую нитку "Турецкого потока"
Фото: Владимир Путин и Реджеп Эрдоган (aa.com)

Путин и Эрдоган запустили первую нитку газопровода

Российская Федерация запустила первую нитку газопровода "Турецкий поток", церемония запуска прошла в Стамбуле (Турция). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что сегодня в Стамбуле на церемонии с участием президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина запустили первую нитку "Турецкого потока". Также сообщается, что российская сторона завершила строительство глубоководной части газопровода.

Эрдоган на церемонии заявил, что "Турецкий поток" носит историческое значение с геополитической точки зрения. Он также выразил, что в 2019 году газопровод будет готов к эксплуатации и будет достроена наземная часть по территории Турции.

Отметим, первая нитка предназначена для поставок газа в Турцию, вторая для стран юга и юго-востока Европы. Мощность каждой нитки составит по 15,75 млрд кубометров газа в год.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия не исключает возможность строительства части газопровода "Турецкий поток" через территорию Венгрии.

Отметим, "Газпром" объявил о завершении строительства первой нитки "Турецкого потока" еще в апреле 2018 года.

 

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