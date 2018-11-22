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У РФ визначилися з маршрутом поставок газу по "Турецькому потоку"

Новини » Енергетика    22.11.2018 - 08:57
У РФ визначилися з маршрутом поставок газу по "Турецькому потоку"
Фото: "Газпром" (gazprom.ru)

"Газпром" вибрав маршрут поставок газу через Болгарію, Сербію, Угорщину та Словаччину

Російський "Газпром" вибрав маршрут поставок газу в Європу по другій нитці "Турецького потоку" - через Болгарію, Сербію, Угорщину та Словаччину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".

Матеріали газотранспортних операторів цих країн були опубліковані в жовтні-листопаді в рамках процедури бронювання майбутніх потужностей. Процедура передбачена законодавством Європейського союзу і потрібна для будівництва нових газопроводів.

Повідомляється, що в Болгарію і Сербію газ піде з 2020 року, в Угорщину - з 2021, у Словаччину - у другій половині 2022 року.

Також наголошується, що "Булгартрансгаз" в грудні планує провести аукціон на предмет майбутніх потужностей газопроводів на вході в болгарську систему з Туреччини і виході в Сербію. Угорщина, Словаччина і Австрія в жовтні вже провели аукціон по бронюванню нових потужностей з жовтня 2022 року на сім років.

Також у матеріалі йдеться, що "Газпром" збирається забронювати всі запропоновані потужності.

Нагадаємо, Російська Федерація запустила першу нитку газопроводу "Турецький потік", церемонія запуску пройшла в Стамбулі.

Раніше повідомлялося, що Росія не виключає можливість будівництва частини газопроводу "Турецький потік" через територію Угорщини.

Відзначимо, "Газпром" оголосив про завершення будівництва першої нитки "Турецького потоку" ще в квітні 2018 року.

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