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РФ вже визначилася з ватажками на окупованій території Донбасу, - Грицак

Новини » Політика    09.11.2018 - 12:42
Фото: Василь Грицак (УНІАН)
Фото: Василь Грицак (УНІАН)

Росія намагається надати легітимності "виборам" на Донбасі, каже голова СБУ

Голова Служби безпеки України Василь Грицак висловив упевненість, що влада в Росії вже визначилися з новими ватажками на окупованій території Донбасу. Про це він заявив в п'ятницю, 9 листопада, на брифінгу, передає кореспондент РБК-Украина.

За словами Грицака, РФ хоче легітимізувати своїх протеже шляхом проведення так званих "виборів".

"Так звані голови "ДНР" і "ЛНР" вже призначені в Москві - це Пушилін і Пасічник. Залишилося фактично надати видимості легітимності проведення цим діям на Донбасі", - заявив він.

При цьому Грицак закликав українців, які живуть на окупованому Донбасі, не відвідувати ці "вибори".

"Керівників вам вже призначили і краще ви на них не ходіть, оскільки це є грубим порушенням українського законодавства", - підкреслив глава СБ України.

Нагадаємо, за даними української військової розвідки, російські окупаційні адміністрації на Донбасі активно агітують населення прийти на "вибори" 11 листопада і намагаються вплинути на громадську думку. Зокрема, для забезпечення високої явки на "виборах" під час голосування біля "виборчих дільниць" будуть продавати товари першої необхідності, продукти і дефіцитні медикаменти зі складів з гуманітарною допомогою за зниженими цінами.

Додамо, що під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську 6 листопада 2018 російська сторона офіційно заявила, що визнає результати "виборів" в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).

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Новини України ДонбасДНРвыборыВасилий Грицак
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