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Госдума РФ приравняла военных крымчан к российским

Новости » Политика     06.02.2020 - 12:54
Госдума РФ приравняла военных крымчан к российским
Иллюстративное фото (из открытых источников)

На крымчан распространили социальные гарантии российских военнослужащих

Государственная дума Российской Федерации приняла закон, который присваивает статус ветерана бывшим военным Вооруженных сил Украины в оккупированном Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что закон позволяет присваивать звание ветерана военной службы тем, кто проходил службу в ВСУ на территории Крыма и проживал на полуострове до момента оккупации.

До принятия законы военные, которые перешли на сторону России, не могли пользоваться гарантиями социальной защиты, доступными со званием ветерана военной службы. Также сообщается, что в Крыму и Севастополе на сегодня проживает около тысячи таких граждан.

Напомним, ранее Мониторинговая миссия ООН по правам человека заявила, что в 2019 году Российская Федерация продолжила кампанию по призыву жителей Крыма в свою армию, чем нарушает международное право. Также сообщалось, что в судебном реестре есть сведения о 25 уголовных делах за уклонение от призыва, открытых в 2019 году. Уклонистов штрафовали на суммы от 243 до 810 долларов.

Отметим, сначала оккупации Крыма Россия призвала в свою армию около 20 тысяч крымчан.

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