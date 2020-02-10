Фото: Людмила Денисова (yatsenyuk.org.ua)

Денисова обратилась к уполномоченной по правам человека в РФ Москальковой из-за нарушений прав украинских политзаключенных

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о нарушении прав украинских политзаключенных в России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Денисовой в Facebook.

В частности, по словам омбудсмена, Олегу Приходько, который содержится в СИЗО в Крыму, отказывают в проведении свидания с родственниками и священником, что нарушает пункты 37, 41, 42 минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных ООН.

Кроме этого крымских татар Инвера Бекирова, Арсена Джеппарова, Наримана Мемедеминова, Рефата Алимова, Энвера Сейтосманова и Узеира Абдуллаева содержат в СИЗО в Ростовской области в камерах с нарушением температурного режима, санитарно-гигиенических норм, отсутствием вентиляции и недостаточным уровнем естественного освещения. Также украинцев не обеспечивают постельными принадлежностями, должным уровнем питания, а также необходимой одеждой.

Также Мемедеминову и Бекирову отказываются предоставлять необходимую медицинскую помощь.

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием восстановить права граждан Украины, в частности обеспечить медицинское обследование и квалифицированное лечение, предоставить надлежащие условия содержания, соответствующие международным стандартам, а также способствовать допуску к гражданину Украины Олегу Приходько священника и родственников согласно с его заявлением", - сообщила Денисова.

Ранее РБК-Украина писало, что фигуранта первого симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Теймура Абдуллаева содержат в российском СИЗО в Ростовской области с нарушением прав.

Также сообщалось, что украинский политзаключенный Геннадий Лимешко постоянно находится под давлением из-за религиозных взглядов, а у Владимира Дудки серьезно ухудшилось состояние здоровья.