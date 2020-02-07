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Денисова заявила о нарушении прав фигуранта "Хизб ут-Тахрир" в РФ

Новости » Общество     07.02.2020 - 15:26
Денисова заявила о нарушении прав фигуранта "Хизб ут-Тахрир" в РФ
Фото: Теймур Абдуллаев (facebook.com/crimeansolidarity)

Абдуллаев содержится в камере с нарушением температурного режима, без горячей воды

Фигуранта первого симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Теймура Абдуллаева содержат в российском СИЗО в Ростовской области с нарушением прав. Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

По ее словам, крымский татарин содержится в камере с ужасными условиями.

"В частности, не соблюдается температурный режим, отсутствует горячая вода, невыносимые санитарно-гигиенические условия - помещение войдет плесенью и кишит клопами и тараканами. Кроме того, Теймур был помещен в камеру с ВИЧ-инфицированным заключенным, что противоречит установленным нормам и законодательству самой Российской Федерации, ведь больные осужденные должны содержаться отдельно", - сообщила Денисова.

Омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с требованием обеспечить надлежащее содержание украинского заключенного. Также Денисова призвала международное сообщество содействовать в освобождении незаконно заключенных украинских граждан в России.

Напомним, в конце декабря 2019 года Верховный суд Российской Федерации в апелляции снизил приговор Северо-Кавказского окружного военного суда всем фигурантам дела "Первой Симферопольской группы Хизб ут-Тахрир". Пяти фигурантам дела, среди которых и Абдуллаев, сократили срок заключения на полгода.

Ранее РБК-Украина писало, что на политзаключенного Лимешка оказывают давление из-за его религиозных взглядов.

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