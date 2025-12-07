РФ оголосила "Мадяра" в міжнародний розшук: Бровді іронічно відповів

Слідчий комітет Росії оголосив у міжнародний розшук командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді, відомого за позивним "Мадяр".
Як повідомляє РБК-Україна, про це це сам "Мадяр" повідомив у Facebook
Бровді зазначив, що рішення ухвалили 5 грудня. Російська сторона закидає йому "тероризм" та "вбивство воєнкорки" Ганни Прокофʼєвої.
Бровді оприлюднив дані з пропагандистських ресурсів, де вказано, що СКР заочно інкримінує йому причетність до загибелі кореспондентки Першого каналу. За версією російського слідства, вона загинула внаслідок "теракту в Курській області", а нібито саме Бровді віддав наказ дистанційно замінувати дороги в регіоні.
У відомстві заявляють, що "підрив автомобіля, у якому перебували російські громадяни, включно з воєнкором", став результатом цього наказу. Після цього "Мадяра" оголосили у міжнародний розшук, а справу проти нього назвали «майже завершеною».
Сам Бровді з іронією відреагував на звинувачення, процитувавши фразу:
"Пам’ятайте і ви, хробаки, вашою, зрозумілою вам болотяною мовою: "Аннушка уже разлила масло...".
Нагадаємо, 28 серпня стало відомо, що Угорщина заборонила в’їзд одному з українських командирів через удари дронів ЗСУ по російському нафтопроводу "Дружба". За даними ЗМІ, офіцеру також обмежили в’їзд до країн Шенгенської зони.
Згодом з’ясувалося, що йдеться про командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді, відомого як "Мадяр". Цю інформацію підтвердили в офісі прем’єр-міністра Віктора Орбана.
"Мадяр" різко відреагував на рішення Будапешта, наголосивши, що кошти, які Угорщина сплачує за російську нафту, фактично підтримують виробництво ракет і дронів у РФ.
Президент Володимир Зеленський висловив обурення та доручив МЗС України вжити відповідних дипломатичних заходів. На цьому тлі міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський публічно запросив "Мадяра" відвідати Польщу.
Згодом МЗС України викликало посла Угорщини та вручило йому ноту протесту у зв’язку із забороною на в’їзд українському командиру.