РФ оголосила "Мадяра" в міжнародний розшук: Бровді іронічно відповів

Бровді зазначив, що рішення ухвалили 5 грудня. Російська сторона закидає йому "тероризм" та "вбивство воєнкорки" Ганни Прокофʼєвої.

Бровді оприлюднив дані з пропагандистських ресурсів, де вказано, що СКР заочно інкримінує йому причетність до загибелі кореспондентки Першого каналу. За версією російського слідства, вона загинула внаслідок "теракту в Курській області", а нібито саме Бровді віддав наказ дистанційно замінувати дороги в регіоні.

У відомстві заявляють, що "підрив автомобіля, у якому перебували російські громадяни, включно з воєнкором", став результатом цього наказу. Після цього "Мадяра" оголосили у міжнародний розшук, а справу проти нього назвали «майже завершеною».

Сам Бровді з іронією відреагував на звинувачення, процитувавши фразу:

"Пам’ятайте і ви, хробаки, вашою, зрозумілою вам болотяною мовою: "Аннушка уже разлила масло...".