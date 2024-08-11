РФ оголосила КТО, щоб применшити масштаб вторгнення ЗСУ до Курської області, - ISW

Аналітики зазначають, що оголошення КТО, а не стану війни чи військового стану, має і іншу мету - запобігти внутрішній паніці або реакції у відповідь.

Крім того, експерти посилаються на деякі дані. Зокрема, джерело російського опозиційного видання Verstka, близьке до оборонного комітету Ради Федерації РФ, заявило, що адміністрація президента Росії рекомендувала російським депутатам і сенаторам не коментувати події в Курській області "до подальшого повідомлення". Або ж, обговорювати цю тему якомога коротше і посилатися лише на офіційні заяви.

У свою чергу, російські воєнкори пропонували Кремлю офіційно оголосити війну в Україні та критикували керівництво за те, що воно не оголосило воєнний стан замість режиму контртерористичної операції.

У звіті йдеться, що оголошення військового стану дозволило б російській владі вжити більш радикальних заходів, таких як заборона мітингів і демонстрацій, введення комендантської години та організацію виробництва оборонних виробів для армії.

Проте російський диктатор Володимир Путін утримався від офіційного оголошення стану війни. Він неодноразово демонстрував своє небажання повністю перевести російське суспільство на військові рейки. Крім того, він утримався від оголошення загальної мобілізації в рамках ширших зусиль щодо запобігання внутрішньому невдоволенню, яке могло б поставити під загрозу стабільність режиму Путіна.