РФ объявила КТО, чтобы преуменьшить масштаб вторжения ВСУ в Курскую область, - ISW

Аналитики отмечают, что объявление КТО, а не состояния войны или военного положения, имеет и вторую цель - предотвратить внутреннюю панику или ответную реакцию.

Кроме того, эксперты ссылаются на некоторые данные. В частности, источник российского оппозиционного издания Verstka, близкий к оборонному комитету Совета Федерации РФ заявил, что администрация президента России рекомендовала российским депутатам и сенаторам не комментировать события в Курской области "до дальнейшего уведомления". Либо же, обсуждать эту тему как можно более кратко и ссылаться только на официальные заявления.

В свою очередь, российские военкоры предлагали Кремлю официально объявить войну в Украине и критиковали руководство за то, что оно не объявило военное положение вместо режиме контртеррористической операции.

В отчете говорится, что объявление военного положения, позволило бы российским властям принять более радикальные меры, такие как запрет митингов и демонстраций, введение комендантского часа и организацию производства оборонных изделий для армии.

Однако, российский диктатор Владимир Путин воздержался от официального объявления состояния войны. Он неоднократно демонстрировал свое нежелание полностью переводить российское общество на военные рельсы. Кроме того, он воздержался от объявления всеобщей мобилизации в рамках более широких усилий по предотвращению внутреннего недовольства, которое могло бы поставить под угрозу стабильность режима Путина.