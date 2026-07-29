РФ оголосила Дурова в міжнародний розшук та звинувачує засновника Telegram у "терактах"

У Росії засновнику Telegram Павлу Дурову висунули обвинувачення за статтею про сприяння тероризму. Його вже оголосили в міжнародний розшук.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
Цього разу за Дурова взялася Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ). Саме вона висунула підприємцю низку звинувачень, зокрема:
Важливо розуміти, що наведені твердження є заявами ФСБ Росії та не підтверджені незалежними джерелами.
Це російський програміст, підприємець і мільярдер, найбільш відомий як засновник Telegram.
У 2006 році заснував соціальну мережу "ВКонтакте" (VK), яка стала найбільшою соцмережею в Росії.
У 2014 році залишив Росію після конфлікту з владою та втрати контролю над VK. За словами Дурова, він відмовився виконувати вимоги російських спецслужб щодо даних користувачів і діяльності опозиційних спільнот.
У 2013 році разом із братом Миколою Дуровим запустив месенджер Telegram.
У серпні 2024 року його затримали у Франції. Французькі правоохоронці висунули обвинувачення, пов'язані з недостатньою модерацією незаконного контенту в Telegram, після чого його звільнили під заставу.
До речі, раніше ми розповідали, як та чому санкції США випадково заблокували Telegram.
Окрім того, стало відомо, що Дуров заявив про нове "антицензурне" оновлення Telegram.