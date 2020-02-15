РФ официально не информировала о причинах задержки судна в Азовском море

Россия официально не информировала Украину о причинах задержки судна в Азовском море. Об этом РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Сейчас к выяснению обстоятельств с задержкой судна подключена и прокуратура АРК Крым, и МИД Украины", - сообщил Демченко.

По его словам, правоохранительные органы РФ официальным письмом не информировали Украину о причинах задержки судна.

Впрочем, в пограничной службе не исключают, что плавсредство могло выйти за пределы базирования.

Напомним, сегодня стало известно о захвате украинских рыбаков у берегов оккупированного Крыма. Украинская прокуратура уже открыла уголовные дела по статьям похищение и угон плавучего средства. Также сообщалось о том, что рыбаков удерживают в Керчи. На катере выявили почти 300 экземпляров камбалы-калкана.

Федеральная служба безопасности России опубликовала видео допроса захваченных в Азовском море украинских рыбаков. В частности, на видео капитан украинского катера рассказал, откуда и зачем моряки вышли в море.

Также сообщается, что рыбаков задержали за браконьерство. На видео мужчина рассказывает, что камбалу ловили сетями, а также о том, что знал о незаконности вылова камбалы с помощью любых сетей.