РФ офіційно не інформувала Україну про причини затримки судна в Азовському морі

Росія офіційно не інформувала Україну про причини затримки судна в Азовському морі. Про це РБК-Україна повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Зараз до з'ясування обставин із затримкою судна підключена і прокуратура АРК Крим, і МЗС України", - повідомив Демченко.

За його словами, правоохоронні органи РФ офіційним листом не інформували Україну про причини затримки судна.

Втім, у прикордонній службі не виключають, що плавзасіб міг вийти за межі базування.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про захоплення українських рибалок біля берегів окупованого Криму. Українська прокуратура вже відкрила кримінальні справи за статтями викрадення і угон плавучого засобу. Також повідомлялося про те, що рибалок утримують в Керчі. На катері виявили майже 300 примірників камбали-калкана.

Федеральна служба безпеки Росії опублікувала відео допиту захоплених в Азовському морі українських рибалок. Зокрема, на відео капітан українського катера розповів, звідки і навіщо моряки вийшли в море.

Також повідомляється, що рибалок затримано за браконьєрство. На відео чоловік розповідає, що камбалу ловили мережами, а також про те, що знав про незаконність вилову камбали за допомогою будь-яких мереж.