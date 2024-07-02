РФ очолила Раду безпеки ООН і планує проектувати силу у міжнародній системі, - ISW
Росія вперше з квітня 2023 року прийняла на себе місячне ротаційне головування в Раді безпеки ООН і, ймовірно, використовуватиме цю позицію як базу для проектування сили в міжнародній системі, як це було історично.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
"За оцінкою ISW, під час головування РФ у квітні 2023 року Росія використала своє головування в Раді безпеки ООН для просування кількох наративів щодо бажаного впливу РФ у міжнародній системі. І раніше (ISW - ред.) зазначала, що Росія використовує своє право вето Раді безпеки ООН як базу для проектування сили", - йдеться у повідомленні.
Аналітики зазначають, що кілька високопоставлених російських чиновників нещодавно розпочали кілька інформаційних операцій, покликаних зняти з себе відповідальність за добре документовані порушення Росією міжнародного права в Україні.
"Ймовірно, щоб створити умови для майбутнього головування у Раді безпеки ООН", - додали експерти.
Нагадаємо, що за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, РФ не була обрана до Економічної та соціальної ради ООН (ЕКОСОР) - одного з шести головних органів організації.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ) попросив РФ припинити втручання у роботу європейських супутникових систем.
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