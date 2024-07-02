РФ очолила Раду безпеки ООН і планує проектувати силу у міжнародній системі, - ISW

Росія вперше з квітня 2023 року прийняла на себе місячне ротаційне головування в Раді безпеки ООН і, ймовірно, використовуватиме цю позицію як базу для проектування сили в міжнародній системі, як це було історично.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

"За оцінкою ISW, під час головування РФ у квітні 2023 року Росія використала своє головування в Раді безпеки ООН для просування кількох наративів щодо бажаного впливу РФ у міжнародній системі. І раніше (ISW - ред.) зазначала, що Росія використовує своє право вето Раді безпеки ООН як базу для проектування сили", - йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначають, що кілька високопоставлених російських чиновників нещодавно розпочали кілька інформаційних операцій, покликаних зняти з себе відповідальність за добре документовані порушення Росією міжнародного права в Україні.

"Ймовірно, щоб створити умови для майбутнього головування у Раді безпеки ООН", - додали експерти.