ua en ru
Вт, 02 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ очолила Раду безпеки ООН і планує проектувати силу у міжнародній системі, - ISW

Вівторок 02 липня 2024 04:52
UA EN RU
РФ очолила Раду безпеки ООН і планує проектувати силу у міжнародній системі, - ISW Фото: посол РФ в ООН Василь Небензя (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росія вперше з квітня 2023 року прийняла на себе місячне ротаційне головування в Раді безпеки ООН і, ймовірно, використовуватиме цю позицію як базу для проектування сили в міжнародній системі, як це було історично.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

"За оцінкою ISW, під час головування РФ у квітні 2023 року Росія використала своє головування в Раді безпеки ООН для просування кількох наративів щодо бажаного впливу РФ у міжнародній системі. І раніше (ISW - ред.) зазначала, що Росія використовує своє право вето Раді безпеки ООН як базу для проектування сили", - йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначають, що кілька високопоставлених російських чиновників нещодавно розпочали кілька інформаційних операцій, покликаних зняти з себе відповідальність за добре документовані порушення Росією міжнародного права в Україні.

"Ймовірно, щоб створити умови для майбутнього головування у Раді безпеки ООН", - додали експерти.

Нагадаємо, що за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, РФ не була обрана до Економічної та соціальної ради ООН (ЕКОСОР) - одного з шести головних органів організації.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ) попросив РФ припинити втручання у роботу європейських супутникових систем.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні ООН
NEWS
До Києва з несподіваним візитом їде Орбан, - The Guardian
До Києва з несподіваним візитом їде Орбан, - The Guardian
DAILY
Своїми силами. Як Київ готується до тривалих відключень світла і скільки це коштує
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Своїми силами. Як Київ готується до тривалих відключень світла і скільки це коштує