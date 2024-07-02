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РФ возглавила Совбез ООН и планирует проецировать силу в международной системе, - ISW

Вторник 02 июля 2024 04:52
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РФ возглавила Совбез ООН и планирует проецировать силу в международной системе, - ISW Фото: посол РФ в ООН Василий Небензя (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россия впервые с апреля 2023 года приняла на себя месячное ротационное председательство в Совбезе ООН и, вероятно, будет использовать эту позицию в качестве базы для проецирования силы в международной системе, как это было исторически.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

"По оценке ISW, во время председательства РФ в апреле 2023 года Россия использовала свое председательство в Совете безопасности ООН для продвижения нескольких нарративов относительно желаемого влияния РФ в международной системе. И ранее (ISW - ред.) отмечала, что Россия использует свое право вето в Совбезе ООН как базу для проецирования силы", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что несколько высокопоставленных российских чиновников недавно начали несколько информационных операций, призванных снять с себя ответственность за хорошо документированные нарушения Россией международного права в Украине.

"Вероятно, чтобы создать условия для предстоящего председательства в Совете безопасности ООН", - добавили эксперты.

Напомним, что по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, РФ не была избрана в Экономический и социальной совет ООН (ЭКОСОР) - один из шести главных органов организации.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Международный союз электросвязи (МСЭ) попросил РФ прекратить вмешательство в работу европейских спутниковых систем.

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