Росію не обрали до одного з головних органів ООН
Росію не обрали до Економічної і соціальної ради ООН (ЕКОСОР) – одного з шести головних органів організації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу у соцмережі X.
За його словами, сьогодні відбувся 26-й тур голосування, в якому Росія не змогла бути обраною до ЕКОСОР.
"Це голосування ще раз демонструє, що Росія може вдарятися об стіну скільки завгодно разів, але результат залишиться незмінним: міжнародні злочинці небажані в міжнародних органах", - йдеться у дописі.
Що таке ЕКОСОР
Економічна і соціальна рада ООН - головний орган з координації економічної діяльності ООН та пов’язаних з організацією спеціалізованих установ.
На ЕКОСОР припадає майже 70 % всіх бюджетних ресурсів і персоналу ООН.
Рада складається з 54 країн-членів, які обираються Генеральною Асамблеєю ООН терміном на 3 роки, щорічно по 18 членів.
Основні повноваження:
- обговорювати міжнародні економічні й соціальні проблеми і розробляти рекомендації з їх подолання;
- заохочувати держави до дотримання прав людини і основних свобод;
- розробляти для подання Генасамблеї проекти конвенцій з питань, що входять до її компетенції;
- погоджувати діяльність спеціалізованих установ через консультації з ними і надання рекомендацій;
- консультувати відповідні неурядові організації з питань, які входять до її компетенції.
Нагадаємо, сьогодні Міжнародний союз електрозв'язку ООН (МСЕ) попросив Росію припинити втручання в роботу європейських супутникових систем, адже це ставить під загрозу управління повітряним рухом.
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