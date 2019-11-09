РФ обвиняет Мазура в якобы участии в Чеченской войне

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что РФ обвиняет украинского активиста Игоря Мазура в том, что он якобы в 1994-2000 годах участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По его словам, основанием для задержания Мазура стало опубликованное Россией в информационной системе Интерпола ориентирования о розыске.

"РФ обвиняет нашего гражданина в том, что он якобы в 1994-2000 годах участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни. В результате этого погибли и тяжело травмированы несколько российских военнослужащих", - заявил Аваков, добавив, что основанием для задержания стало опубликованное РФ в информационной системе Интерпола ориентирования о розыске Мазура с целью его ареста и последующей экстрадиции в Россию.

Напомним, 9 ноября в Польше на границе "Дорогуск" задержали украинского активиста и сотрудника Секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игоря Мазура. Задержание было проведено по запросу Российской Федерации.

Также РБК-Украина писало, что Игорь Мазур провел встречу с украинским консулом в Люблине. Заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич заявил, что консул Украины выехал к месту задержания Мазура, встретился с задержанным, предоставил необходимую консультацию. Они также обсудили вопросы адвокатской защиты. В настоящее время прорабатывается комплекс вопросов по защите прав задержанного гражданина Украины.