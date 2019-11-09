РФ звинувачує Мазура в нібито участі в Чеченській війні

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що РФ звинувачує українського активіста Ігоря Мазура в тому, що він нібито в 1994-2000 роках брав участь у складі збройного формування у бойових сутичках з федеральними силами на території Чечні. Про це повідомляє прес-служба МВС.

За його словами, підставою для затримання Мазура стало опубліковане Росією в інформаційній системі Інтерполу орієнтування про розшук.

"РФ звинувачує нашого громадянина в тому, що він нібито в 1994-2000 роках брав участь у складі збройного формування у бойових сутичках з федеральними силами на території Чечні. В результаті цього загинули і важко травмовано кілька російських військовослужбовців", - заявив Аваков, додавши, що підставою для затримання стало опубліковане РФ в інформаційній системі Інтерполу орієнтування про розшук Мазура з метою його арешту та подальшої екстрадиції до Росії.

Нагадаємо, 9 листопада в Польщі на кордоні "Дорогуськ" затримали українського активіста і співробітника Секретаріату уповноваженого Верховної ради України з прав людини Ігоря Мазура. Затримання було проведено за запитом Російської Федерації.

Також РБК-Україна писало, що Ігор Мазур провів зустріч з українським консулом у Любліні.