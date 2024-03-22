РФ обстрілюватиме Україну, доки не закінчаться ракети та літаки, - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, 21 березня Росія завдала першого більш ніж за місяць великого удару з використанням авіації дальньої дії по Україні. До складу ударної групи увійшли щонайменше 10 літаків Ту-95, що діяли з авіабаз Оленегорськ та Енгельс, а також винищувачі МіГ-31. Було випущено не менше 20 ракет (у тому числі Х-101 та "Кинжал") переважно на Київ.

З моменту попереднього авіаційного удару по Києву минуло 44 дні.

За даними британської розвідки, цілком можливо, що місячна пауза в ударах з використанням дальньої авіації була викликана проблемами управління та планування авіапарку. Санкції, ймовірно, обмежили можливість Росії отримати доступ до ключових компонентів літаків і ракет. Успіхи української ППО, що продовжуються, ймовірно, також ускладнили планування російської атаки.

"Росія майже напевно продовжить завдавати ударів по критично важливих точках, наскільки дозволять літаки, екіпажі та запаси зброї, намагаючись підтримувати тиск на український уряд та населення через свою можливість завдання ударів в умовах протистояння", - зазначають у Міноборони Британії.

Дві атаки

Нагадаємо, російські війська завдали 21 березня масованого повітряного удару, направивши понад 30 ракет по Києву, проте всі ворожі цілі були збиті ППО ЗСУ.

Крім того, 22 березня російська армія завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі. Росіяни випустили понад 150 дронів та ракет. Сили ППО збили 55 "Шахедів" та 37 ракет.

Як заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, атака на енергетику України була найбільшою від початку повномасштабної війни.

За його словами, вона характеризується тим, що були застосовані комбіновані засоби ураження, тобто не лише крилаті ракети, а й "Шахеди" та балістичні ракети. Внаслідок масштабної атаки пошкоджено енергетичні об'єкти в різних регіонах України.