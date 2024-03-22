РФ будет обстреливать Украину, пока не закончатся ракеты и самолеты, - британская разведка

Как отмечается в сводке, 21 марта Россия нанесла первый более чем за месяц крупный удар с использованием авиации дальнего действия по Украине. В состав ударной группы вошли не менее 10 самолетов Ту-95, действовавших с авиабаз Оленегорск и Энгельс, а также истребители МиГ-31. Было выпущено не менее 20 ракет (в том числе Х-101 и "Кинжал") преимущественно на Киев.

С момента предыдущего авиационного удара по Киеву прошло 44 дня.

По данным британской разведки, вполне возможно, что месячная пауза в ударах с использованием дальней авиации была вызвана проблемами управления и планирования авиапарка. Санкции, вероятно, ограничили возможность России получить доступ к ключевым компонентам как самолетов, так и ракет. Продолжающиеся успехи украинской ПВО, вероятно, также осложнили планирование российской атаки.

"Россия почти наверняка продолжит наносить удары по критически важным точкам, насколько позволят самолеты, экипажи и запасы оружия, пытаясь поддерживать давление на украинское правительство и население посредством своей возможности нанесения ударов в условиях противостояния", - отмечают в Минобороны Британии.

Две атаки

Напомним, российские войска нанесли 21 марта массированный воздушный удар, направив более 30 ракет по Киеву, однако все вражеские цели были сбиты ПВО ВСУ.

Кроме того, 22 марта российская армия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре. Россияне выпустили более 150 дронов и ракет. Силы ПВО сбили 55 "Шахедов" и 37 ракет.

Как заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, атака на энергетику Украины была самой большой с начала полномасштабной войны.

По его словам, она характеризуется тем, что были применены комбинированные средства поражения, то есть не только крылатые ракеты, но и "Шахеды" и баллистические ракеты. В результате масштабной атаки повреждены энергетические объекты в разных регионах Украины.