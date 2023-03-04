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РФ обстрілювала Сумську область з мінометів та САУ: пошкоджено будинок культури

Фото: РФ обстрілювала Сумську область з мінометів та САУ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В суботу, 4 березня, російські військові обстрілювали Сумську область та пошкодили будинок культури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли 7 територіальних громад області. Було зафіксовано 117 прильотів - з мінометів та артилерії", - йдеться у повідомленні.

  • Білопільська громада: 8:55 росіяни били по території громади з мінометів -12 мін та артилерії (САУ) - 5 снарядів у напрямку с. Іскрисківщина. Внаслідок обстрілу повторно пошкоджено будинок культури та ЛЕП. Об 11:56 був артилерійський обстріл (САУ 152 мм) - 5 снарядів. А о 16:30 - 5 "прильотів" з міномета;
  • Шалигинська громада: об 11:15 зафіксовано 3 прильоти, ймовірно, з міномета 120 мм. Також після 11:00 спостерігалось 20 прильотів, ймовірно, з САУ. Продовжився обстріл громади після 12:00 − 3 "прильоти", попередньо з міномета 120 мм. Також був мінометний обстріл о 17:50 - 10 "прильотів";
  • Есманська громада: по території громади ворог гатив з міномета - 31 "приліт" за день;
  • Новослобідська громада: 12:05 здійснено обстріл громади з міномета - 4 "прильоти";
  • Зноб-Новгородська громада: о 12:50 росіяни били з міномета по околиці с. Нововасилівка - 8 "прильотів". Внаслідок обстрілу пошкоджено ЛЕП;
  • Миропільська громада: 15:00 зафіксовано 6 "прильотів" (орієнтовно міномет 120 мм);
  • Юнаківська громада: о 19:05 був обстріл із САУ - 5 "прильотів".

Нагадаємо, що 4 березня, російські військові більш як 20 разів обстріляли прикордонні території Сумської та Чернігівської областей.

У п'ятницю, 3 березня, російські військові обстріляли шість громад у Сумській області. Внаслідок ворожих атак загинула людина, а також були пошкоджені будинки.

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