РФ обстрілювала Сумську область з мінометів та САУ: пошкоджено будинок культури

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли 7 територіальних громад області. Було зафіксовано 117 прильотів - з мінометів та артилерії", - йдеться у повідомленні.
Білопільська громада: 8:55 росіяни били по території громади з мінометів -12 мін та артилерії (САУ) - 5 снарядів у напрямку с. Іскрисківщина. Внаслідок обстрілу повторно пошкоджено будинок культури та ЛЕП. Об 11:56 був артилерійський обстріл (САУ 152 мм) - 5 снарядів. А о 16:30 - 5 "прильотів" з міномета;
Шалигинська громада: об 11:15 зафіксовано 3 прильоти, ймовірно, з міномета 120 мм. Також після 11:00 спостерігалось 20 прильотів, ймовірно, з САУ. Продовжився обстріл громади після 12:00 − 3 "прильоти", попередньо з міномета 120 мм. Також був мінометний обстріл о 17:50 - 10 "прильотів";
Есманська громада: по території громади ворог гатив з міномета - 31 "приліт" за день;
Новослобідська громада: 12:05 здійснено обстріл громади з міномета - 4 "прильоти";
Зноб-Новгородська громада: о 12:50 росіяни били з міномета по околиці с. Нововасилівка - 8 "прильотів". Внаслідок обстрілу пошкоджено ЛЕП;