РФ обстреливала Сумскую область из минометов и САУ: поврежден дом культуры

"В течение дня россияне совершили обстрелы 7 территориальных общин области. Было зафиксировано 117 прилетов - из минометов и артиллерии", - говорится в сообщении.
Белопольская община: 8:55 россияне били по территории общины из минометов -12 мин и артиллерии (САУ) - 5 снарядов в направлении с. Искрисковщина. В результате обстрела повторно поврежден дом культуры и ЛЭП. В 11:56 был артиллерийский обстрел (САУ 152 мм) – 5 снарядов. А в 16:30 – 5 "прилетов" из миномета;
Шалыгинская община: в 11:15 зафиксировано 3 прилета, вероятно, из миномета 120 мм. Также после 11 часов наблюдалось 20 прилетов, вероятно, из САУ. Продолжился обстрел общины после 12:00 - 3 "прилета", предварительно из миномета 120 мм. Также был минометный обстрел в 17:50 – 10 "прилетов";
Эсманская община: по территории общины враг гатив из миномета – 31 "прилет" за день;
Новослободская община: 12:05 совершен обстрел общины из миномета - 4 "прилета";
Зноб-Новгородская община: в 12:50 россияне избивали из миномета по окраине с. Нововасиловка – 8 "прилетов". В результате обстрела поврежден ЛЭП;