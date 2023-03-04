РФ обстреливала Сумскую область из минометов и САУ: поврежден дом культуры

В субботу, 4 марта, российские военные обстреливали Сумскую область и повредили здание культуры.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.

"В течение дня россияне совершили обстрелы 7 территориальных общин области. Было зафиксировано 117 прилетов - из минометов и артиллерии", - говорится в сообщении.

Напомним, что 4 марта российские военные более 20 раз обстреляли приграничные территории Сумской и Черниговской областей.

В пятницу, 3 марта, российские военные обстреляли шесть общин в Сумской области. В результате вражеских атак погиб человек, а также были повреждены дома.

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