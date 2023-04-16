РФ обстрілює заміновані території Херсонської області, щоб завдати шкоди, - Гуменюк

Вона зазначила, що росіяни обстрілюють промислові об'єкти, сільськогосподарські угіддя, там, де заміновані території, це призводить до детонації.

"Вони намагаються скидати авіабомби в якості психологічного тиску терористичного, коли це просто в перехрестя доріг міста, там, де максимальне ураження житлових будинків навколо", - сказала Гуменюк.

Речниця додала, що напередодні Великодня окупанти посилили обстріли. Характерною ознакою атак є удари по об'єктах соціальної інфраструктури. За останні дні у Херсонській області пошкоджені лікарні, шкільні будови, господарські споруди та приватні оселі.

За словами Гуменюк, росіяни все ж побоюються за свою авіацію. Тому вони не наближаються до зони дії української ППО, а випускають керовані авіаційні бомби.

"КАБи ще можуть сягати відстані 50-70 км, саме тому страждають прифронтові, прикордонні території. І ми попереджали про це, оскільки з нашого боку протидія наразі може бути ефективною, але недоречною, якщо протидіяти тими засобами ППО на кожну бомбу. Саме тому зараз залишається найкращою системою протидії це перехід в укриття і збереження життя людей шляхом евакуації з тих районів", - наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни за добу випустили по Херсонській області 419 снарядів. Внаслідок атак ворога двоє осіб загинули.

Також вночі окупанти завдали авіаудар по Сумській області, двоє осіб отримали поранення.

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