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РФ обстреливает заминированные территории Херсонской области, чтобы нанести ущерб, - Гуменюк

Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия пытается нанести максимальный ущерб Херсонской области. Поэтому оккупанты обстреливают заминированные территории и объекты, которые считают потенциалом региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что россияне обстреливают промышленные объекты, сельскохозяйственные угодья, там, где заминированы территории, это приводит к детонации.

"Они пытаются сбрасывать авиабомбы в качестве психологического давления террористического, когда это просто в перекрестке дорог города, там, где максимально поражение жилых домов вокруг", - сказала Гуменюк.

Спикер добавила, что накануне Пасхи оккупанты усилили обстрелы. Характерной особенностью атак являются удары по объектам социальной инфраструктуры. За последние дни в Херсонской области повреждены больницы, школьные здания, хозяйственные постройки и частные дома.

По словам Гуменюк, россияне все же опасаются за свою авиацию. Поэтому они не приближаются к зоне действия украинской ПВО, а выпускают управляемые авиационные бомбы.

"КАБы еще могут достигать расстояния 50-70 км, именно поэтому страдают прифронтовые, приграничные территории. И мы предупреждали об этом, поскольку с нашей стороны противодействие пока может быть эффективным, но неуместным, если противодействовать теми средствами ПВО на каждую бомбу. Именно поэтому сейчас остается лучшей системой противодействия это переход в укрытие и сохранение жизни людей путем эвакуации из тех районов", - подчеркнула Гуменюк.

Напомним, за минувшие сутки россияне в сутки выпустили по Херсонской области 419 снарядов. В результате атак врага два человека погибли.

Также ночью оккупанты нанесли авиаудар по Сумской области, два человека получили ранения.

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