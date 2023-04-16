Вночі окупанти завдали авіаудару по Сумській області: двоє поранених

Вночі в неділю, 16 квітня, російські окупанти завдали удару з авіації по Свесі Сумської області, двоє поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА .

Нагадаємо, російська армія за минулу добу, 15 квітня, 70 разів обстріляла Херсонську область . Внаслідок атак є загиблі та постраждалі.

Як повідомлялось, сьогодні вночі, 16 квітня, о 02:20 ворожого ракетного обстрілу зазнала Снігурівська громада. Російські окупанти били з С-300, через що загинули двоє підлітків .

"Також ударом пошкоджені два адмінприміщення", - додали в адміністрації.

За даними ОВА, внаслідок удару було пошкоджено приміщення комунальної установи, дві людини отримали тілесні ушкодження.

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