Вночі окупанти завдали авіаудару по Сумській області: двоє поранених
Вночі в неділю, 16 квітня, російські окупанти завдали удару з авіації по Свесі Сумської області, двоє поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.
"Вночі росіяни здійснили авіаудар (1 прихід), по околиці смт Свеса Свеської громади", - йдеться в повідомленні.
За даними ОВА, внаслідок удару було пошкоджено приміщення комунальної установи, дві людини отримали тілесні ушкодження.
"Також ударом пошкоджені два адмінприміщення", - додали в адміністрації.
Як повідомлялось, сьогодні вночі, 16 квітня, о 02:20 ворожого ракетного обстрілу зазнала Снігурівська громада. Російські окупанти били з С-300, через що загинули двоє підлітків.
Нагадаємо, російська армія за минулу добу, 15 квітня, 70 разів обстріляла Херсонську область. Внаслідок атак є загиблі та постраждалі.
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