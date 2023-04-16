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Росіяни за добу випустили по Херсонській області понад 400 снарядів: є загиблі

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Херсон, Неділя 16 квітня 2023 08:58
Росіяни за добу випустили по Херсонській області понад 400 снарядів: є загиблі Фото: через обстріли у Херсонській області загинули двоє людей (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія за минулу добу, 15 квітня, 70 разів обстріляла Херсонську область. Внаслідок атак є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

Російські війська вчора випустили по області 419 снарядів. Окупанти застосували важку артилерію, безпілотники та авіацію. Під ворожий вогонь потрапив і Херсон.

Окупанти обстріляли житлові квартали в області. У Херсоні російські снаряди влучили на територію школи та в'язниці.

Внаслідок атак Росії двоє осіб загинули. Ще двоє мирних жителів отримали поранення.

Нагадаємо, 15 квітня російська армія обстріляла Таврійський мікрорайон Херсона. Через обстріли окупантів загинула 48-річна жінка та її 28-річна донька.

Пізніше ввечері місцеві жителі знову повідомляли про гучні вибухи у Херсоні.

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