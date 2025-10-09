UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

РФ обстріляла Запорізькій район: виникли перебої зі світлом, постраждала людина

Фото: після ворожих ударів виникли перебої зі світлом (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У середу пізно ввечері, 8 жовтня, росіяни вчергове атакували Запорізькій район. Внаслідок обстрілу є пошкодження та перебої зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Зокрема, ввечері о 21:29 Федоров повідомив, що для області є загроза застосування ударних дронів. Приблизно через годину у Запоріжжі пролунав сигнал тривоги, а глава ОВА написав про загрозу ударів авіабомбами.

Згодом він уточнив, що ворог атакував Запорізький район. Внаслідок обстрілу було пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Після цього росіяни продовжили обстріл, а наслідки почались більш глобальні.

"Пошкоджено приватні будинки. Є часткові проблеми з електропостачанням. Як тільки безпекова ситуація дозволить енергетики приступлять до ліквідації", - написав Федоров о 23:31.

Окрім того, внаслідок атаки постраждала одна людина.

