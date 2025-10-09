RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

РФ обстреляла Запорожской район: возникли перебои со светом, пострадал человек

Фото: после вражеских ударов возникли перебои со светом (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В среду поздно вечером, 8 октября, россияне в очередной раз атаковали Запорожской район. В результате обстрела есть повреждения и перебои со светом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

В частности, вечером в 21:29 Федоров сообщил, что для области есть угроза применения ударных дронов. Примерно через час в Запорожье прозвучал сигнал тревоги, а глава ОВА написал об угрозе ударов авиабомбами.

Впоследствии он уточнил, что враг атаковал Запорожский район. В результате обстрела был поврежден инфраструктурный объект. После этого россияне продолжили обстрел, а последствия начались более глобальные.

"Повреждены частные дома. Есть частичные проблемы с электроснабжением. Как только ситуация с безопасностью позволит энергетики приступят к ликвидации", - написал Федоров в 23:31.

Кроме того, в результате атаки пострадал один человек.

Обстрелы Запорожья

Напомним, в ночь на 9 октября россияне совершили комбинированную атаку на Запорожье. В частности, на город летели дроны и авиабомбы.

В результате обстрела были попадания в жилые дома, возникли пожары и горели авто. Также пострадали люди.

Помимо этого того, враг оставил без света 67 тысяч жителей Запорожья и более 6 тысяч жителей Запорожского района.

Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЗапорожская областьВойна в Украине