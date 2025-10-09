РФ обстреляла Запорожской район: возникли перебои со светом, пострадал человек

В частности, вечером в 21:29 Федоров сообщил, что для области есть угроза применения ударных дронов. Примерно через час в Запорожье прозвучал сигнал тревоги, а глава ОВА написал об угрозе ударов авиабомбами.

Впоследствии он уточнил, что враг атаковал Запорожский район. В результате обстрела был поврежден инфраструктурный объект. После этого россияне продолжили обстрел, а последствия начались более глобальные.

"Повреждены частные дома. Есть частичные проблемы с электроснабжением. Как только ситуация с безопасностью позволит энергетики приступят к ликвидации", - написал Федоров в 23:31.

Кроме того, в результате атаки пострадал один человек.