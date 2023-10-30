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РФ обстріляла центр Херсону: є загибла і поранені

Фото: Росія атакувала Херсон, є загибла та поранені (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російська окупаційна армія сьогодні вночі, 30 жовтня, обстріляла Херсон. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще троє поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Херсонської МВА Романа Мрочко в Telegram.

Начальник Херсонської МВА зазначив, що армія РФ атакувала Центральний район міста близько опівночі з тимчасово окупованого лівого берега. Були пошкоджені, зокрема, багатоповерхівки.

"Одна з квартир внаслідок влучання загорілася. Там загинула жінка 85 років. Інша постраждала з опіками та отруєнням продуктами горіння доправлена до лікарні", - заявив Мрочко.

Ще двоє поранених - чоловік 68 років та жінка 36 років - ушпиталені у стані середньої тяжкості.

Ситуація у Херсонській області

Нагадаємо, правобережна частина Херсонської області була звільнена від російських окупантів майже рік тому. Після втечі загарбники продовжують щоденно обстрілювати Херсонську область з важкого озброєння, скидають на мирне населення керовані авіабомби.

29 жовтня окупанти масовано крили вогнем Херсон. Під ворожий удар потрапив чоловік. Також було пошкоджено енергомережу.

Також 28 жовтня терористи обстріляли Іванівку Херсонської області. Внаслідок ударів двоє людей отримали поранення.

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ХерсонВійна Росії проти України