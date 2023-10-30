РФ обстреляла центр Херсона: есть погибшие и раненые

Начальник Херсонской МВА отметил, что армия РФ атаковала Центральный район города около полуночи с временно оккупированного левого берега. Были повреждены, в частности многоэтажки.

"Одна из квартир в результате попадания загорелась. Там погибла женщина 85 лет. Другая пострадавшая с ожогами и отравлением продуктами горения доставлена в больницу", - заявил Мрочко.

Еще двое раненых - мужчина 68 лет и женщина 36 лет - госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Ситуация в Херсонской области

Напомним, правобережная часть Херсонской области была освобождена от российских окупантов почти год назад. После побега захватчики продолжают ежедневно обстреливать Херсонскую область из тяжелого вооружения, сбрасывают на мирное население управляемые авиабомбы.

29 октябрякафиры массированно крыли огнем Херсон. Во вражеский удар попал мужчина. Также была повреждена энергосеть.

Также 28 октября террористы обстреляли Ивановку Херсонской области. В результате ударов два человека получили ранения.