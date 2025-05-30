РФ обстріляла трамвайне депо в Харкові: пошкоджено транспорт, будинки, є постраждалі

"Ворог випустив 8 "Шахедів" по одному з депо, де проходили ремонт та обслуговування наші тролейбуси. У підсумку - постраждало не тільки комунальне підприємство, але й більше тридцяти багатоквартирних будинків. Двом людям знадобилася медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Щодо депо Терехов уточнив, що як і завжди, більшість транспорту завчасно розосереджують по міста, і це врятувало від більших втрат. Однак та техніка, яка перебувала в ремонті, потрапили під удар. Зокрема, один тролейбус знищено повністю, ще 18 отримали різні ступені пошкодження.

"Попри це міська транспортна система продовжує працювати. Харків’яни, як і раніше, користуються безкоштовним транспортом. Також дякую всім партнерам, які передають Харкову нові тролейбуси та автобуси", - резюмував він.

Водночас глава Харківської ОДА Олег Синєгубов уточнив, що по допомогу лікарів звернулися ще двоє людей.

"Внаслідок сьогоднішньої атаки ворожими БпЛА гострої реакції на стрес зазнали 61-річна та 84-річна жінки. Постраждалим надається медична допомога", - написав Синєгубов о 07:17.

Однак незрозуміло, це уточнення щодо двох постраждалих у дописі Терехова, або ж доповнені дані про більшу кількість постраждалих.