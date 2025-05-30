РФ обстреляла троллейбусное депо в Харькове: поврежден транспорт, дома, есть пострадавшие

Россияне в ночь на 30 мая ударили дронами по Слободскому району Харькова. В результате обстрела троллейбусного депо есть много повреждений и пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова.
"Враг выпустил 8 "Шахедов" по одному из депо, где проходили ремонт и обслуживание наши троллейбусы. В итоге - пострадало не только коммунальное предприятие, но и более тридцати многоквартирных домов. Двум людям понадобилась медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Относительно депо Терехов уточнил, что как и всегда, большинство транспорта заблаговременно рассредоточивают по городу, и это спасло от больших потерь. Однако та техника, которая находилась в ремонте, попали под удар. В частности, один троллейбус уничтожен полностью, еще 18 получили различные степени повреждения.
"Несмотря на это городская транспортная система продолжает работать. Харьковчане по-прежнему пользуются бесплатным транспортом. Также спасибо всем партнерам, которые передают Харькову новые троллейбусы и автобусы", - резюмировал он.
В то же время глава Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что за помощью врачей обратились еще два человека.
"Вследствие сегодняшней атаки вражескими БпЛА острой реакции на стресс получили 61-летняя и 84-летняя женщины. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - написал Синегубов в 07:17.
Однако непонятно, это уточнение относительно двух пострадавших в заметке Терехова, или же дополненные данные о большем количестве пострадавших.
Напомним, этой ночью, примерно с 03:10 по 03:30 в Харькове прогремело несколько серий взрывов.
Изначально военные фиксировали пуск скоростной цели (ракеты или бомбы), но она, судя по всему, упала в области. После этого на город начался налет дронов.
Как вскоре стало известно, все они атаковали Слободской район Харькова, а именно - коммунальное предприятие - троллейбусное депо. На месте попаданий фиксировались пожары, а также пострадали жилые дома, которые находились рядом с местом обстрела.
Терехов сообщал, что в результате атаки пострадала сотрудница КП, которые находилась в момент атаки на предприятии. Синегубов писал о пострадавшей 61-летней женщине, но не было понятно, речь идет об одном человек или двух разных.
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