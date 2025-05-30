РФ обстреляла троллейбусное депо в Харькове: поврежден транспорт, дома, есть пострадавшие

"Враг выпустил 8 "Шахедов" по одному из депо, где проходили ремонт и обслуживание наши троллейбусы. В итоге - пострадало не только коммунальное предприятие, но и более тридцати многоквартирных домов. Двум людям понадобилась медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Относительно депо Терехов уточнил, что как и всегда, большинство транспорта заблаговременно рассредоточивают по городу, и это спасло от больших потерь. Однако та техника, которая находилась в ремонте, попали под удар. В частности, один троллейбус уничтожен полностью, еще 18 получили различные степени повреждения.

"Несмотря на это городская транспортная система продолжает работать. Харьковчане по-прежнему пользуются бесплатным транспортом. Также спасибо всем партнерам, которые передают Харькову новые троллейбусы и автобусы", - резюмировал он.

В то же время глава Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что за помощью врачей обратились еще два человека.

"Вследствие сегодняшней атаки вражескими БпЛА острой реакции на стресс получили 61-летняя и 84-летняя женщины. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - написал Синегубов в 07:17.

Однако непонятно, это уточнение относительно двух пострадавших в заметке Терехова, или же дополненные данные о большем количестве пострадавших.