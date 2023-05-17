РФ обстріляла Сумську область: пошкоджено елеватор та приватний будинок, є поранений

Вчора, 16 травня, російські окупанти обстріляли Миропільську громаду Сумської області. Одна людина отримала поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.
"Під час обстрілу Миропільської громади пошкоджено елеватор, гараж агропідприємства, приватний будинок. Один цивільний зазнав поранень", - йдеться в повідомленні.
В ОВА додають, що за останній тиждень у Сумській області 1 людина загинула, ще троє - поранені, в тому числі одна дитина.
"Цілями російської армії є цивільні обʼєкти", - констатують в адміністрації.
Як повідомлялось, у понеділок, 15 травня, російські війська вкотре обстріляли Сумську область. Окупанти протягом дня здійснили 12 обстрілів прикордоння.
Нагадаємо у неділю, 14 травня, під ворожими обстрілами опинилося дві громади Сумської області.
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