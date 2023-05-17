РФ обстреляла Сумскую область: поврежден элеватор и частный дом, есть раненый

"При обстреле Миропольской общины поврежден элеватор, гараж агропредприятия, частный дом. Один гражданский получил ранения", - говорится в сообщении.

В ОВА добавляют, что за последнюю неделю в Сумской области 1 человек погиб, еще трое - ранены, в том числе один ребенок.

"Целями российской армии являются гражданские объекты", - констатируют в администрации.

Как сообщалось, в понедельник, 15 мая, российские войска в очередной раз обстреляли Сумскую область. Оккупанты в течение дня совершили 12 обстрелов приграничья.

Напомним, в воскресенье, 14 мая, под вражескими обстрелами оказались две общины Сумской области.