Понад 130 "прильотів". Росіяни обстріляли чотири громади Сумської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram .

"Зафіксовано 136 вибухів. Обстрілу зазнали Білопільська, Краснопільська, Шалигинська та Новослобідська громади", - йдеться в повідомленні.

Так, по території Білопільської громади окупанти гатили з міномету (51 вибух) та ствольної артилерії (сім вибухів), а також здійснювали обстріл із гранатомета (55 вибухів).

При цьому по Шалигинській громаді росіяни здійснили мінометний обстріл (дев'ять вибухів).

Крім цього, рашисти обстріляли Краснопільську громаду із САУ (вісім вибухів).

Також під ворожим обстрілом опинилася Новослобідська громада. Противник гатив із великокаліберного кулемета та зі ствольної артилерії (три вибухи). Унаслідок обстрілу загорівся один приватний житловий будинок. При цьому через мінометний обстріл (шість вибухів) було пошкоджено лінію електропередач.

Нагадаємо, сьогодні війська РФ тричі обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.