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Понад 100 "прильотів". Війська РФ обстріляли дві громади Сумської області

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Неділя 14 травня 2023 22:06
Понад 100 "прильотів". Війська РФ обстріляли дві громади Сумської області Фото: Війська РФ обстріляли дві громади Сумської області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 14 травня, російські війська вкотре обстріляли прикордоння Сумської області. Під ворожими обстрілами опинилося дві громади регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram.

"Протягом дня росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 109 вибухів", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що обстрілу зазнали населені пункти Юнаківської та Білопільської громад.

Так, по Білопільській громаді росіяни били з мінометів - зафіксовано 32 вибухи. При цьому окупанти також задіяли гранатомети, через які було 59 вибухів.

Юнаківська громада зазнала артилерійського обстрілу, внаслідок чого було 10 вибухів. Також війська РФ застосували й міномет, через який сталося вісім вибухів.

Попередньо, внаслідок ворожих обстрілів обійшлося без втрат.

Нагадаємо, 13 травня російські окупаційні війська вкотре обстріляли Сумську область. Зокрема, росіяни здійснили шість обстрілів регіону.

Днем раніше військові РФ обстріляли прикордонні території Сумської області. Внаслідок атаки було пошкоджено приватні будинки.

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