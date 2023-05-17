РФ обстріляла Сумську область: пошкоджено елеватор та приватний будинок, є поранений

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА .

"Під час обстрілу Миропільської громади пошкоджено елеватор, гараж агропідприємства, приватний будинок. Один цивільний зазнав поранень", - йдеться в повідомленні.

В ОВА додають, що за останній тиждень у Сумській області 1 людина загинула, ще троє - поранені, в тому числі одна дитина.

"Цілями російської армії є цивільні обʼєкти", - констатують в адміністрації.

Як повідомлялось, у понеділок, 15 травня, російські війська вкотре обстріляли Сумську область. Окупанти протягом дня здійснили 12 обстрілів прикордоння.

Нагадаємо у неділю, 14 травня, під ворожими обстрілами опинилося дві громади Сумської області.