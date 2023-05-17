ua ru
Ср, 17 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ обстріляла Сумську область: пошкоджено елеватор та приватний будинок, є поранений

Новость на русском →
Суми, Середа 17 травня 2023 11:59
РФ обстріляла Сумську область: пошкоджено елеватор та приватний будинок, є поранений Фото: РФ обстріляла Сумську область, пошкоджено елеватор, є поранений (t.me/Sumy_news_ODA)
Автор: Наталія Гурковська

Вчора, 16 травня, російські окупанти обстріляли Миропільську громаду Сумської області. Одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

"Під час обстрілу Миропільської громади пошкоджено елеватор, гараж агропідприємства, приватний будинок. Один цивільний зазнав поранень", - йдеться в повідомленні.

В ОВА додають, що за останній тиждень у Сумській області 1 людина загинула, ще троє - поранені, в тому числі одна дитина.

"Цілями російської армії є цивільні обʼєкти", - констатують в адміністрації.

Як повідомлялось, у понеділок, 15 травня, російські війська вкотре обстріляли Сумську область. Окупанти протягом дня здійснили 12 обстрілів прикордоння.

Нагадаємо у неділю, 14 травня, під ворожими обстрілами опинилося дві громади Сумської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область
NEWS
У Києві ухвалили важливе рішення щодо роботи транспорту під час тривоги
У Києві ухвалили важливе рішення щодо роботи транспорту під час тривоги
DAILY
Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу