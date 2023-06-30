РФ обстріляла школу у Донецькій області: загинуло двоє людей, ще шістьох було поранено

Російські війська сьогодні, 30 червня, обстріляли школу в Покровському районі Донецької області. Унаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей, ще шестеро дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Близько 11:20 окупаційні війська РФ вдарили, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню по селу Сергіївка Покровського району.

Жертви атаки

Влучання відбулось на території місцевої школи. У ній на момент обстрілу перебували 12 людей - представники адміністрації, вчителі й технічний персонал.

"Внаслідок обстрілу загинули вчителька початкових класів та головна бухгалтерка", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що зазнали тілесних ушкоджень ще шестеро співробітників - четверо чоловіків та двоє жінок. Наразі їх усіх госпіталізували до лікарні з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями.

Наслідки удару

Частину будівлі школи практично зруйновано: розбиті класні кімнати, кабінети та інші приміщення, розтрощені меблі і шкільний інвентар.

Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. На місці обстрілу продовжують працювати прокурори, правоохоронці та рятувальники.

Ситуація в Донецькій області

Російські війська не залишають спроби повного захоплення Донецької області. Населені пункти регіону постійно перебувають під обстрілами. Останнім часом від обстрілів страждають навіть ті міста та села, які знаходяться у відносному тилу.

Війська РФ 27 червня ввечері завдали ракетного удару по Краматорську, застосувавши "Іскандер". Окупанти били по закладу громадського харчування в центрі міста, де в цей час було багато відвідувачів. Внаслідок цього загинуло 12 людей, ще 60 отримали поранення.

В той же день росіяни обстріляли Авдіївку і Костянтинівку в Донецькій області. Унаслідок ворожих ударів постраждала одна людина.