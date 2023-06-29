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У Краматорську кількість жертв ракетного удару знову зросла. Рятувальні роботи завершені

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Краматорськ, Четвер 29 червня 2023 07:34
У Краматорську кількість жертв ракетного удару знову зросла. Рятувальні роботи завершені Фото: пошуково-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару у Краматорську (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Володимир Костирін

У Краматорську завершили проведення аварійно-рятувальних робіт на місці російського ракетного удару по кафе у центрі міста. Цієї ночі було виявлено ще одне тіло загиблого. Таким чином, кількість жертв збільшилася до 12 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

"Вранці, 29 червня, з-під завалів деблоковано тіло ще одного загиблого. Загалом загинули 12 осіб (у тому числі 3 дитини), постраждали 60 (у тому числі дитина) та врятовано 11 осіб, з них 7 - підрозділом ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Наразі аварійно-рятувальні роботи, які проводилися з вечора 27 червня, вже завершено.

Згідно з заявою МВС цього ранку, кількість травмованих внаслідок двох обстрілів - по Краматорську та селу Біленьке - склала 65 осіб.

"Близько 4:00 рятувальники деблокували ще одне тіло. Тож кількість загиблих наразі зросла до 12 осіб. Всі ідентифіковані", - уточнили в міністерстві про удар по Краматорську.

Удар РФ по Краматорську

Війська РФ 27 червня ввечері завдали ракетного удару по Краматорську, застосувавши "Іскандер". Окупанти били по закладу громадського харчування в центрі міста, де в цей час було багато відвідувачів, а також приватний сектор села Біленьке.

Після ворожої атаки на місці події точилися рятувальні роботи, які ускладнювалися розбором завалів.

Більше про ракетну атаку на Краматорськ - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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