РФ обстріляла шість громад у Сумській області: пошкоджено лінії електропередач

У середу, 2 листопада, росіяни обстріляли шість громад у Сумській області. Внаслідок атак окупантів постраждали приватні будинки та водогін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"За сьогодні ворог 7 разів обстріляв прикордоння. Та випустив на громади області понад 140 різних снарядів та мін", - йдеться у повідомленні.
Живицький повідомив, що окупанти обстріляли шість громад в регіоні, а саме:
Нагадаємо, що вчора росіяни обстріляли шість громад у Сумській області. Внаслідок атаки було поранено чоловіка.
Раніше росіяни протягом дня обстріляли дві прикордонні громади Сумської області - Краснопільську та Середино-Будську. Усього зафіксовано 28 прильотів.
Також росіяни ведуть наступ на трьох напрямках, а ЗСУ збили вісім безпілотників.
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