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РФ обстріляла шість громад у Сумській області: пошкоджено лінії електропередач

Фото: РФ обстріляла шість громад у Сумській області (t.me/Zhyvytskyy/5572)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 2 листопада, росіяни обстріляли шість громад у Сумській області. Внаслідок атак окупантів постраждали приватні будинки та водогін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"За сьогодні ворог 7 разів обстріляв прикордоння. Та випустив на громади області понад 140 різних снарядів та мін", - йдеться у повідомленні.

Живицький повідомив, що окупанти обстріляли шість громад в регіоні, а саме:

  • Шалигинська громада: близько 8 ранку по околиці одного із прикордонних сіл росіяни почали обстріл із кулеметів. А по обіді по цій же території ударили із мінометів (10 "приходів"). Без руйнувань;
  • Есманську громаду протягом дня обстріляли 4 рази. Ворог двічі застосував по прикордонню міномети. Загалом 28 приходів. Згодом були 4 кулеметні черги. І після 16:00 росіяни вдарили із реактивної артустановки (16 приходів). У результаті пошкоджено лінії електропередач. Також руйнувань зазнав приватний будинок, магазин та водопровід;
  • Миропільська громада зазнала тричі обстрілу з Росії. Пообіді з території РФ гатили з мінометів по прикордонним селам. Загалом 28 "приходів". Згодом обстріляли ці ж території із САУ. Було 34 "приходи". Вибухи спричинили пожежу. Пошкоджений житловий будинок, літня кухня, підвал, гараж;
  • Великописарівська громада: з боку Росії вівся мінометний обстріл (5 "приходів") по одному з сіл громади. Без руйнувань;
  • Юнаківська громада: прикордоння ворог обстріляв із САУ (8 "приходів"). Руйнувань не було;
  • Середино-Будська громада: також був обстріл із САУ (7 "приходів"). Без руйнувань.

Нагадаємо, що вчора росіяни обстріляли шість громад у Сумській області. Внаслідок атаки було поранено чоловіка.

Раніше росіяни протягом дня обстріляли дві прикордонні громади Сумської області - Краснопільську та Середино-Будську. Усього зафіксовано 28 прильотів.

Також росіяни ведуть наступ на трьох напрямках, а ЗСУ збили вісім безпілотників.

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