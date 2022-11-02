РФ обстреляла шесть общин в Сумской области: повреждены линии электропередач

В среду, 2 ноября, россияне обстреляли шесть общин в Сумской области. В результате атак оккупантов пострадали частные дома и водопровод.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"За сегодняшний день враг 7 раз обстрелял пограничники. Но выпустил на общины области более 140 различных снарядов и мин", - говорится в сообщении.
Живицкий сообщил, что оккупанты обстреляли шесть общин в регионе, а именно:
Напомним, что вчера россияне обстреляли шесть общин в Сумской области. В результате атаки был ранен мужчина.
Ранее россияне в течение дня обстреляли две пограничные общины Сумской области - Краснопольскую и Середино-Будскую. Всего зафиксировано 28 прилетов.
Также россияне ведут наступление в трех направлениях, а ВСУ сбили восемь беспилотников.
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