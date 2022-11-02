РФ обстреляла шесть общин в Сумской области: повреждены линии электропередач

В среду, 2 ноября, россияне обстреляли шесть общин в Сумской области. В результате атак оккупантов пострадали частные дома и водопровод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"За сегодняшний день враг 7 раз обстрелял пограничники. Но выпустил на общины области более 140 различных снарядов и мин", - говорится в сообщении.

Живицкий сообщил, что оккупанты обстреляли шесть общин в регионе, а именно: