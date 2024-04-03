РФ обстріляла село під Куп'янськом: загинув чоловік, його 11-річний син помер у лікарні

Російські війська 2 квітня атакували село Новоосинове Куп'янського району Харківської області. На місці загинув 59-річний чоловік, а його 11-річний син помер у лікарні 3 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, Офіс генпрокурора.

"Окупанти вбили ще одну дитину. Сьогодні 11-річний хлопець внаслідок травм після обстрілу помер у лікарні", - написав Синєгубов.

Голова ОВА додав, що вчора у селі Новоосинове Куп’янського району внаслідок ворожих ударів загинув його 58-річний батько.

Обстріл Новоосинового

Російські війська обстріляли Новоосинове Куп‘янського району (Курилівська громада) близько 17:00 2 квітня. Внаслідок ворожого обстрілу населеного пункту одна людина загинула та одна дитина була поранена.

"59-річний цивільний чоловік загинув на місці. 11-річного хлопця з пораненнями госпіталізовано до медичного закладу", - розповів вчора Синєгубов.

Вранці 3 квітня дитина померла у лікарні.

Нагадаємо, у січні цього року у Харківській області оголосили обов'язкову евакуацію населення з Кондрашівської та Курилівської громад Куп'янського району. Раніше тут евакуація проводилася частково.

Цифри

За даними Офісу генпрокурора, більше ніж 1818 дітей постраждало в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

"Станом на ранок 3 квітня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 538 дітей загинули та понад 1280 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 524, Харківській - 344, Херсонській - 149, Київській - 130, Дніпропетровській - 130, Миколаївській - 103, Запорізькій - 100.

Додамо, що 2 квітня через обстріл Дніпра постраждали 5 дітей віком від 14 до 17 років.