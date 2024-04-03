ua en ru
Ср, 03 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ обстреляла село под Купянском: погиб мужчина, его 11-летний сын умер в больнице

Харьков, Среда 03 апреля 2024 08:33
UA EN RU
РФ обстреляла село под Купянском: погиб мужчина, его 11-летний сын умер в больнице Фото: РФ обстреляла село под Купянском, умер 11-летний мальчик (t.me/synegubov)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска 2 апреля атаковали село Новоосиново Купянского района Харьковской области. На месте погиб 59-летний мужчина, а его 11-летний сын скончался в больнице 3 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, Офис генпрокурора.

"Оккупанты убили еще одного ребенка. Сегодня 11-летний парень в результате травм после обстрела умер в больнице", - написал Синегубов.

Глава ОВА добавил, что вчера в селе Новоосиново Купянского района в результате вражеских ударов погиб его 58-летний отец.

Обстрел Новоосиново

Российские войска обстреляли Новоосиново Купянского района (Куриловская община) около 17:00 2 апреля. В результате вражеского обстрела населенного пункта один человек погиб и один ребенок был ранен.

"59-летний гражданский мужчина погиб на месте. 11-летний парень с ранениями госпитализирован в медицинское учреждение", - рассказал вчера Синегубов.

Утром 3 апреля ребенок скончался в больнице.

Напомним, в январе этого года в Харьковской области объявили обязательную эвакуацию населения из Кондрашевской и Куриловской общин Купянского района. Ранее здесь эвакуация проводилась частично.

Цифры

По данным Офиса генпрокурора, более 1818 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ.

"По состоянию на утро 3 апреля 2024 года, по официальной информации ювенальных прокуроров, 538 детей погибли и более 1280 получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой - 524, Харьковской - 344, Херсонской - 149, Киевской - 130, Днепропетровской - 130, Николаевской - 103, Запорожской - 100.

Добавим, что 2 апреля из-за обстрела Днепра пострадали 5 детей в возрасте от 14 до 17 лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Купянск Харьков
NEWS
Десятки единиц техники и 700 оккупантов: обновленные потери России в войне
Десятки единиц техники и 700 оккупантов: обновленные потери России в войне
DAILY
Депортации и репрессии. Как Россия проводит этнические чистки украинцев в оккупации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Депортации и репрессии. Как Россия проводит этнические чистки украинцев в оккупации