Ракетна атака на Дніпро: кількість постраждалих зросла, серед них п'ятеро дітей
Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки РФ на Дніпро 2 квітня зросла до 13 осіб, серед них п'ятеро дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Збільшилася кількість постраждалих. За уточненими даними, поранення отримали четверо дітей - від 14 до 17 років. Всім надають меддопомогу", - повідомив Лисак.
Також серед потерпілих й п’ятеро дорослих. З них двоє, чоловік та жінка, госпіталізовані. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.
Оновлено 18:36
За інформацією Лисака, станом на зараз вже 13 постраждалих від ракетної атаки у Дніпрі, серед них п’ятеро дітей.
Госпіталізовані восьмеро поранених. Всі у стані середньої тяжкості.
Фото: наслідки ракетного удару РФ по Дніпру (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Ракетна атака на Дніпро
Раніше у Дніпрі місцеві жителі почули вибухи. Вони пролунали під час повітряної тривоги у Дніпропетровській області.
У Повітряних силах до вибухів попереджали, що у напрямку Дніпра летить керована авіаційна ракета.
Пізніше стало відомо, що росіяни завдали ракетного удару по місту. Унаслідок цього постраждали цивільні особи.
Також у Дніпрі через російську атаку пошкоджено один із навчальних закладів.
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