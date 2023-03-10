РФ обстріляла прикордоння Сумської і Чернігівської областей: пошкоджено автомобіль

У п'ятницю, 10 березня, російські військові обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ОК "Північ".
"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок удару по населеному пункту Гай було пошкоджено один цивільний автомобіль.
Нагадаємо, що російські війська станом на 21:00 четверга, 9 березня 2023, здійснили обстріли трьох територіальних громад Сумської області.
У четвер, 9 березня, російські військові обстріляли прикордоння Сумської і Чернігівської областей.
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